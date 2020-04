Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Weißer Range Rover gestohlen

Schalksmühle (ots)

In der Nacht zum gestrigen Dienstag (13.04./14.04.2020)entwendeten unbekannte Fahrzeugdiebe einen am Lauenscheider Weg abgestellten weißen Range Rover Velar mit dem amtlichen Kennzeichen MK-BC 222. Sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeugdieben und/oder dem Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Halver entgegen.

