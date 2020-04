Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorin bestohlen

Menden (ots)

Diebe trotzen Corona Am gestrigen Dienstag, 14.04.2020, gegen 15:30 Uhr, wurde eine 78 jährige Mendenerin in einem Supermarkt an der Unteren Promenade Opfer eines Taschendiebes. Die Geschädigte erledigte Einkäufe und stellte an der Kasse fest, dass unbekannte Täter ihr die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche entwendet hatten. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Menden erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell