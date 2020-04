Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Untersuchungshaft

Plettenberg (ots)

Einbrecher eingesperrt Der 32 jährige Mann, den die Polizei am 12.04., gegen 03:30 Uhr, nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl am Gamsmecker Weg festnehmen konnte, wurde am gestrigen Nachmittag dem Amtsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den Plettenberger einen Haftbefehl und er wurde der Justizvollzugsanstalt in Attendorn überstellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell