Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sperrmüllbrand

Exhibitionist gesucht

Lüdenscheid (ots)

Warum an der Bergstraße gestern gegen 15:40 Uhr Sperrmüll unter einer dortigen Tanne in Brand geriet ist bisher unklar. Die Feuerwehr und die Polizei mussten nicht mehr eingreifen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Zwischen 9. und 11. April, brachen unbekannte Täter das Vorhängeschloss eines Metalltors "Am Lehmberg" auf. Sie entwendeten einen dahinter befindlichen Lastenwagen.

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16.15 Uhr, machte eine Lüdenscheiderin mit ihren Kindern einen Osterspaziergang. In Höhe des Feuerwehrgerätehauses an der Volmestraße bemerkte sie auf der Seite der Volme einen Mann, der augenscheinlich onanierte. Personenbeschreibung des Gesuchten:

- männlich - zwischen 30-45 Jahre alt - kurze, dunkle Haare - keine Brille - drei-Tage-Bart - helles T-Shirt (ggf. beige) - helle Stoffhose mit seitlichen Taschen, knielang

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

