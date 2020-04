Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeige nach Arbeiten mit Unkrautvernichter

Hemer (ots)

Am Samstag, gegen 16:40 Uhr, geriet bei Gartenarbeiten eine Hecke an der Urbecker Straße in Brand. Ein 52 jähriger hatte bei der Unkrautvernichtung Pech und er löschte die Hecke mittels Gartenschlauch. Bei dem Funkenflug wurde die Markise eines 61 jährigen Mitbewohners beschädigt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

