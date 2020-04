Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Diebstähle angezeigt

Iserlohn (ots)

Auf dem Sportplatz direkt neben dem Waldstück am Schürenbusch lag am Freitagmittag glühende Holzkohle auf dem Boden. Direkt daneben stand ein Grill. Die Feuerwehr löschte die Glut und verhinderte schlimmeres.

In der Nacht auf Samstag rissen unbekannte Diebe an der Overwegstraße den aufgeklebten Dachheckspoiler eines Audis ab und nahmen ihn mit.

Diebe klauten Samstag, zwischen 10.20 und 11 Uhr, ein E-Bike am Schillerplatz. Das mit einem Schloss gesicherte schwarze Zündapp Rad wird nun gesucht. Wer kann Angaben zum Verbleib machen?

Einbrecher drangen Sonntag, zwischen 16 und 18.30 Uhr durch ein offenes Fenster in ein Haus "Am Westhang" ein. Sie entwendeten u.a. Bargeld. Ein Sachschaden entstand nicht.

An der Lägerbachstraße schlugen unbekannte Täter in der Nacht auf Montag die Scheiben eines Hyundai i20 sowie eines Toyota Yaris ein und entwendeten hieraus u.a. eine Handtasche sowie ein Mobiltelefon. Es entstand Sachschaden. Die Polizei appelliert an alle Autofahrer: Ein Fahrzeug ist kein Tresor. Diebe kennen jedes Versteck. Lassen Sie niemals Wertgegenstände zurück!

In derselben Nacht durchwühlten unbekannte Diebe eine Garage an der Lägerbachstraße. Sie klauten Werkzeug, welches im angrenzenden Wald aufgefunden werden konnte. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell