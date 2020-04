Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer ist für das Lagerfeuer verantwortlich?

Plettenberg (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 07:30 Uhr, musste die Feuerwehr ein Lagerfeuer auf einer Wiesenfläche am Brachtweg löschen. Unbekannte Täter hatten hier ein Feuer entzündet und dieses dann unbeaufsichtigt gelassen. Die Feuerwehr löschte das Feuer am Waldrand ab. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Wache Plettenberg entgegen.

Am Gansmecker Weg kam es Sonntag, gegen 3.30 Uhr, zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung. Ein 32-jähriger Plettenberger kletterte auf den Balkon des Hauses und versuchte die Tür aufzubrechen. Hierbei entdeckte ihn ein Zeuge. Der Verdächtige rannte davon. Polizeibeamte konnten den mutmaßlichen Täter noch in der Nähe antreffen und festnehmen. Gegen ihn wird wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell