Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonnenbrände

Menden (ots)

In Menden wurde die Feuerwehr Sonntag, gegen 4 Uhr zu einem Mülltonnenbrand an der Hauptstraße gerufen. Unbekannte Täter hatten die Tonnen angezündet. Die Feuerwehr löschte diese ab. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Gegen 04.20 Uhr brannten an der Alten Provinialstraße ebenfalls eine Mülltonne und mehrere Elemente eines danebenstehenden Holzzaunes. Die Feuerwehr löschte auch hier den Brandherd.

Am heutigen morgen, gegen 07:40 Uhr, glühten trockene Äste in einem Waldgebiet am Wälkesberg in Halingen. Vermutlich hatten hier unbekannte Täter versucht, ein Osterfeuer zu entfachen. Die Feuerwehr löschte die Glutnester. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Wache in Menden entgegen.

