POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Erneut falsche Handwerker zugange, Wiesbaden, Wielandstraße, 09.06.2020, 16.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag waren in Wiesbaden zwei falsche Handwerker unterwegs, welche es auf die Wertsachen einer in der Wielandstraße wohnenden Seniorin abgesehen hatten. Die beiden Trickdiebe erschienen gegen 16.00 Uhr bei der Geschädigten und gaben sich als Gas- und Wasserinstallateure aus, welche in ihrer Wohnung etwas nachschauen müssten. In der Wohnung verwickelten die beiden die Seniorin in ein Gespräch und durchsuchten mehrere Schränke, ohne hieraus jedoch etwas entwendet zu haben. Gerade als die Täter ihr Opfer noch weiter ablenken wollten, klingelte die Tochter der Seniorin an der Tür, woraufhin das Duo ohne Beute in Richtung des Konrad-Adenauer-Rings die Flucht ergriff. Einer der beiden Trickdiebe soll 25- 30 Jahre alt, ca. 1,75- 1,80 Meter groß sowie korpulent gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Getragen habe er einen weißen Trainingsanzug, blaue Einmalhandschuhe und eine weiße Mund-Nasenbedeckung. Der Komplize soll etwa 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß sowie schlank gewesen sein und eine dunkle Mund-Nasenbedeckung getragen haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Hochwertige Schmuckstücke aus Schaustellerbude gestohlen, Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, 01.02.2020 bis 09.06.2020,

(pl)Am Dienstag wurde in Mainz-Kastel ein Einbruch in eine Schaustellerbude festgestellt, welche in den vergangenen Monaten auf einem umzäunten Grundstück in der Peter-Sander-Straße abgestellt war. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zum Gelände, um dann in die dortige Schaustellerbude einzubrechen und aus dieser hochwertige Schmuckstücke im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro zu entwenden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Februar und Juni. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

3. Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle, Wiesbaden, Westend, 09.06.2020, gegen 21:00 Uhr,

(däu)Am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr verfolgte eine Polizeistreife einen flüchtigen Rollerfahrer entlang mehrerer Straßen quer durch das Westend. Die Streife hatte zuvor versucht, den Fahrer der schwarzen Vespa im Bismarkring einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierbei hatten die Beamten das Blaulicht und ein optisches Haltesignal am Streifenwagen eingeschaltet, was jedoch durch den Flüchtigen rigoros ignoriert wurde. Die Flucht ging zunächst durch die Frankenstraße, wo sich ein Fußgänger nur durch einen Sprung zur Seite vor dem auf dem Gehweg fahrenden Roller retten konnte. Von der Frankenstraße ging die Fahrt, gegen die Einbahnstraße, nach rechts weiter in die Hellmundstraße. Hier konnte ein die Straße überquerender Mann, mit seinen zwei augenscheinlich im Grundschulalter befindlichen Kindern, gerade noch vor dem herannahenden Kraftrad flüchten. Die Verfolgung setzte sich von der Hellmundstraße über die Bleichstraße in die Walramstraße fort, wo der Roller wieder über den Gehweg fuhr und einen mit Einkaufstüten bepackten Mann streifte, so dass diesem eine Tüte zu Boden fiel. Von der Walramstraße in der Wellritzstraße angekommen verlor die Streife den Rollerfahrer aus den Augen. Kurze Zeit nach der Verfolgungsfahrt konnten die Beamten einen jungen Mann im Außenbereich eines Bistros in der Wellritzstraße ausfindig machen, bei dem es sich aufgrund der gleichen Kleidung um den gesuchten Rollerfahrer gehandelt haben könnte. Der 25-jährige Wiesbadener wurde daher zwecks weiterer erforderlicher Maßnahmen mit zum 1. Polizeirevier genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von dort wieder entlassen. Ob er der flüchtige Rollerfahrer ist bedarf weiterer Ermittlungen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Den Roller konnten die Beamten später in einem Hinterhof in der Emser Straße sicherstellen. Die Geschädigten der verkehrsgefährdenden Fahrweise sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Beschädigter und gestohlener Auto-Außenspiegel, Walluf, Niederwalluf, Veilchenweg, Dienstag, 09.06.2020, 18:30 Uhr - Mittwoch, 10.06.2020, 07:15 Uhr

(däu)Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen die Außenspiegel von zwei im Veilchenweg in Walluf geparkten Pkw. Einen der beiden Außenspiegel nahmen die Täter nach der Beschädigung mit. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 zu melden.

2. Fahrraddiebstahl, Rüdesheim, Presberg, Wisperweg, Montag, 08.06.2020, 18:00 Uhr - Dienstag, 09.06.2020, 09:00 Uhr

(däu)In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen wurde im Wisperweg in Presberg ein Fahrrad gestohlen. Hierbei hatte der unbekannte Täter leichtes Spiel, da das Rad der Marke Scott unverschlossen in einer Einfahrt stand. Die Polizei empfiehlt, Fahrräder immer mit stabilen Ketten-, Bügel- oder Faltschlössern an einem festen Gegenstand anzuschließen. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

3. Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und hohem Sachschaden, Hünstetten, Görsroth, Bundesstraße 417 / Landesstraße 3274, Dienstag, 09.06.2020, 11:45 Uhr

(däu)Am Dienstagmittag kam es in Hünstetten auf der B417 / L 3274 zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, bei dem eine 32-jährige Frau leicht verletzt wurde. Die 32-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Mercedes auf der B 417 und wollte nach links auf die L 3274 nach Hünstetten abbiegen. Als ein 62-jähriger Mitsubishi-Fahrer von der L 3274 aus Hünstetten kommend auf die B 417 einbiegen wollte, übersah er mutmaßlich den vorfahrtsberechtigten Mercedes und es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 12.000 Euro.

