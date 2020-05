Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Eingestiegen

Baden-Baden (ots)

In Zeitraum von vergangenem Freitagnachmittag bis zum Montag, 8 Uhr, wurde die Fensterscheibe an einer Schule in der Rheinstraße eingeschlagen. Die unbekannten Eindringlinge stiegen durch das Fenster in ein ebenerdig gelegenes Klassenzimmer und entwendeten daraus ein elektronisches Gerät. Durch die Polizei wurden die Spuren gesichert und eine Anzeige wegen Einbruchs aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Polizeireviers in Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221/680-0 in Verbindung zu setzen.

/ks

