Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Beleidigt und Mindestabstand nicht eingehalten

Lahr (ots)

Bei der Vorbeifahrt eines Streifenwagens standen am frühen Dienstagmorgen drei Personen bei Unterschreitung des Mindestbestandes in der Kaiser-/Dreyspringstrasse zusammen. Als die Polizeistreife auf gleicher Höhe mit der Gruppierung war, zeigte einer des Trios den Beamten einen ausgestreckten Mittelfinger. Bei der nachfolgenden Kontrolle wurde der 18-jährige Mann unverzüglich belehrt und seine Personalien erhoben. Nachdem die Anzeigeaufnahme beendet war und die Polizeistreife wegfahren wollte, beleidigte auch ein 19-Jähriger der Gruppe die Beamten. Aufgrund seiner aggressiven Grundhaltung kam die Bodycam zum Einsatz. Neben zwei Beleidigungsanzeigen an die Staatsanwaltschaft Offenburg müssen die beiden Heranwachsenden bezüglich des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung mit einer weiteren Anzeige rechnen.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell