Polizei Wuppertal

POL-W: W Starke Rauchentwicklung nach Brand in Wohn- und Geschäftsgebäude

Wuppertal (ots)

Zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude im Bereich Berliner Straße Ecke Langobardenstraße in Wuppertal rückten gestern Abend (05.03.2020, gegen 20:00 Uhr) mehrere Rettungskräfte aus. Ein Geschäftsinhaber entdeckte die Rauchentwicklung in seinen Räumen und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brandort schnell erreichen und das Feuer unter Kontrolle bringen. Parallel verließen sämtliche Hausbewohner das Haus und kamen für den Zeitraum der Löscharbeiten in einer nahegelegenen Gaststätte unter. Hier wurden sie durch den Rettungsdienst und einen Notarzt betreut. Durch die Rauchentwicklung bestand bei drei Personen der Verdacht auf Rauchgasintoxikation. Nach eingehender Untersuchung konnten alle Beteiligten unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen zur Ursache der Brandentstehung liegen in den Händen des zuständigen Kriminalkommissariats. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt der fahrlässige Umgang mit Räucherstäbchen als wahrscheinlichste Brandursache. (weit)

