POL-GÖ: (287/2020) Rotes Kanu in Hann. Münden gestohlen - Zeugen gesucht

Hann. Münden, Ortsteil Laubach, dortiger Bootsanleger Freitag, 31. Juli 2020, zwischen 15.00 und 15.45 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Im Hann. Mündener Ortsteil Laubach (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte einem Wassersportler aus der Gemeinde Staufenberg am vergangenen Freitagnachmittag (31.07.20) das Kanu gestohlen. Der Wert des zwei Monate alten Bootes (siehe Foto) beträgt nach Angaben des Eigentümers etwa 1.400 Euro. Im Anschluss an eine Kanutour auf der Werra mit einem Freund hatte der Mann das Paddelboot an dem Bootsanleger in der Nähe des Sportplatzes abgelegt. Während beide gegen 15.00 Uhr kurz mit dem PKW wegfuhren, griffen die Diebe zu. Bei Rückkehr gegen 15.45 Uhr war es verschwunden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

