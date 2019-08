Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis und eine folgenlose Trunkenheitsfahrt mit 2,49 Promille in Jever - Ein Zeuge alarmierte die Polizei - Beamten leiteten Ermittlungsverfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

jever. Ein 51-jähriger Fahrer eines Transportes fiel am Mittwochnachmittag, 28.08.2019, gegen 16:40 Uhr einer Streifenbesatzung in der Schillerstraße auf, weil den Beamten bekannt war, dass der Fahrzeugführer im Moment nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Beschuldigte versuchte zunächst sich der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch im Nachgang mit dem Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis konfrontiert werden, so dass die Beamten gegen den 51-Jährigen ein Ermittlungsverfahren einleiteten.

Am frühen Mittwochnachmittag, 28.08.2019, überprüften Beamte gegen 14:15 Uhr nach einem Zeugenhinweis einen 51-Jährigen, der im Verdacht stand, seinen Pkw Volvo in der Wangerländische Straße im öffentlichen Verkehrsraum bewegt zu haben, obwohl er stark alkoholisiert gewesen sein soll.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille, so dass eine Blutprobenentnahme erforderlich und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Gegen den 51-Jährigen leiteten die Beamten außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

