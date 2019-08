Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Greimerath (ots)

Am Samstag, den 24.08.2019, gegen 16:25 Uhr kam es in Greimerath, B 268, Nähe Panzhaus, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der PKW-Fahrer wollte von Serrig kommend in Richtung Zerf nach links auf die B 268 abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von Britten Richtung Zerf fahrenden Motorradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren die Air Rescue Luxemburg, ein Rettungswagen der Rettungswache Zerf und die Polizei Saarburg.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Tel.: 06581-9155-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell