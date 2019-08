Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Thalfang (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen in den frühen Morgenstunden des 24.08.2019 über ein gekipptes Fenster in eine Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Haardtwaldstraße ein. Zuvor entfernten diese gewaltsam die Außenbeleuchtung mit Bewegungssensor. Während die 89-jährige Bewohnerin schlief entwendeten die Täter aus der Wohnung eine Geldkassette mit Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Nach ersten Hinweisen aus der Bevölkerung kann die Tatzeit zwischen 04.00 und 05.00 Uhr eingegrenzt werden. Laut ersten Beobachtungen wurden zwei dunkel gekleidete männliche Personen in Tatortnähe beobachtet, welche mit einem Pkw flüchteten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ortslage Thalfang beobachtet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Morbach unter der Telefonnr. 06533-93740 oder per Email pimorbach.wache@polizei.rlp.de entgegen.

