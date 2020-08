Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (286/2020) Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Herzberg - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Herzberg, Bennekuhlenweg Donnerstag, 30. Juli 2020, zwischen 09.50 und 10.10 Uhr

HERZBERG (jk) - Vermutlich beim Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am vergangenen Donnerstag (30.07.20) auf dem LIDL-Parkplatz im Herzberger Bennekuhlenweg einen schwarzen VW Caddy am Heck beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unfall ereignete sich zwischen 09.50 und 10.10 Uhr in der Nähe des Eingangsbereiches. Nach Angaben der Caddy-Besitzerin soll zur fraglichen Zeit ein weißer PKW mit schwarzem Dach links neben ihrem Auto geparkt haben. Ob das Fahrzeug etwas mit dem Unfall zu tun hat, ist noch unklar. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Höhe des verursachten Schadens ist offen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05521/920010 bei der Polizei Herzberg zu melden.

