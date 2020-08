Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (285/2020) Beim Anfahren vermutlich übersehen - Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW in Hann. Münden schwer verletzt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Veckerhäger Straße Sonntag, 2. August 2020, gegen 19.55 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Auf der Veckerhäger Straße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist am Sonntagabend (02.08.20) gegen 19.55 Uhr ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 53-jährige Mann aus der Gemeinde Fuldatal (Landkreis Kassel/Hessen) wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum Kassel transportiert. Nach ersten Informationen hatte eine 24 Jahre alte Autofahrerin aus Hann. Münden den Biker beim Anfahren vom Fahrbahnrand aus noch ungeklärten Gründen vermutlich übersehen. Es kam zur Kollision und der Nordhesse stürzte mit seiner Maschine. Die junge Autofahrerin erlitt einen Schock. Sie wurde vor Ort ärztlich versorgt. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

