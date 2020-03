Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.03.2020 für die Bereiche Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel.

Salzgitter (ots)

Polizei in Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel setzt auf eine konsequente Überwachung der bestehenden Allgemeinverfügungen der Kommunen.

Im Kampf gegen das Corona-Virus geht es der Polizei im Zusammenwirken mir den örtlichen Kommunen um eine flächendeckende Überwachung von öffentlichen Straßen und Flächen.

Die Polizei erhöht massiv ihre Polizeipräsenz und wird gezielt Personen bzw. Personengruppen ansprechen, die sich nicht entsprechend der Verfügung verhalten. Sie werden zukünftig eine deutlich höhere Polizeipräsenz erkennen können.

Sollte ein Ansprechen der Personengruppe nicht zum Ziel führen, sind auch andere polizeiliche Maßnahmen denkbar, wie zum Beispiel das Aussprechen von Platzverweisen.

Bei erkennbaren Verstößen in Geschäften, die im Zusammenhang mit dem Verkauf von Lebensmitteln stehen, können diese im Zusammenwirken mit der Kommune geschlossen werden. Nach dem Infektionsschutzgesetz können zudem Verfahren eingeleitet werden.

Die Polizei appelliert sehr deutlich: Halten Sie sich an die bestehenden Allgemeinverfügungen der Kommunen und halte sie sich nicht in größeren Gruppen auf. Sie gefährden dadurch nicht nur sich, sondern auch andere. Reduzieren sie ihre sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum. Wir appellieren an ihre Vernunft und Verantwortung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell