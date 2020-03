Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.03.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Trickdiebe erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Salzgitter, Lebenstedt, Pestalozzistraße, 17.03.2020, 09:45 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich ein Täter unter dem Vorwand, Rohre in der Wohnung der 81-jährigen Frau überprüfen zu müssen, Zutritt zu den Räumen. Der Täter habe schließlich die Rohre angeblich dadurch überprüfen wollen, dass er Wasser habe laufen lassen. In einem unbemerkten Augenblick sei schließlich ein zweiter Täter in die Wohnung der Frau gelangt und habe schließlich im weiteren Tatverlauf Schmuck und Bargeld entwendet. Der Schaden beträgt ca. 3.500 Euro. Ein Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 170 cm, ca. 30 Jahre, soll blaue Kleidung getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt.

Wiederholt kommt es zu solchen Trickdiebstählen. Insbesondere ältere und zum Teil hilfsbereite Mitbürgerinnen und Mitbürger lassen sich oftmals von Tätern dazu bewegen, diesen einen Zutritt in ihre Wohnung zu gewähren. Oftmals ist es ein angeblicher Handwerker oder auch ein "falscher" Polizeibeamter, der sich Zutritt in ihre Räume unter einem bestimmten Vorwand verschaffen möchte. Oftmals ist es auch ein angeblicher Enkel, der in eine finanzielle Notlage geraten ist. In jedem Fall rät die Polizei, nicht zu gutgläubig zu sein. Stellen Sie Fragen, die nur Sie und Ihr Gesprächspartner kennen und lassen diesen antworten. Vergewissern Sie sich bei dem Arbeitgeber oder kontaktieren Sie Ihre Polizei. Wir helfen Ihnen stets und geben Ihnen Tipps und Ratschläge.

