POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.03.2020 für den Bereich Salzgitter.

Verletzter Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Salzgitter, Bad, Breite Straße, 17.03.2020, 23:00 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein heranwachsender Mann in der Straße "Breite Straße" auf dem Gehweg liegend aufgefunden. Eingesetzte Rettungskräfte stellten im Rahmen der Erstversorgung eine Verletzung am Oberkörper fest. Anhaltspunkte lassen darauf schließen, dass die Verletzung offensichtlich durch ein Messer oder einen ähnlichen Gegenstand verursacht wurde. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Zeugenaufruf. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen und zu den Tätern machen können. Bitte setzen Sie sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/825-0 in Verbindung

