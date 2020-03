Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 17.03.2020

Peine (ots)

Unbekannte entwenden Smartphones

Peine. Am Montag, gegen 15:45 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Täter insgesamt drei Smartphones aus einem Elektrogeschäft in der Straße "Gröpern". Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine umgehende Fahndung der Polizei nach den Tätern verlief erfolglos. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Scheibe eines Baufahrzeugs eingeschlagen

Essinghausen. In der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Montag, 06:30 Uhr, wurde die Scheibe eines Baufahrzeugs in der Straße "Zum Holze" durch unbekannte Täter engeschlagen. Sie entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Fahrer entfernte sich von Unfallort

Stederdorf. Am Montag, zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, befuhr ein nicht bekannter Fahrzeugführer die Straße "Am Heidacker" in unbekannte Richtung. Hierbei stieß er offenbar gegen den geparkten VW Passat eines 49-jährigen Peiners und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Passat wurde am vorderen, linken Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Eileena Wenzel

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: eileena.wenzel@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell