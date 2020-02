Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Polizeibeamte Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Am gestrigen Tag, 03.02.2020, gaben sich unbekannte Täter am Telefon als Polizeibeamte aus. Die Täter hatten in allen 9 Fällen kein Glück, da die Geschädigten aus Stadt und Landkreis Hildesheim richtig reagierten.

Nach jetzigem Ermittlungsstand meldeten sich die Unbekannten in dem Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr bei den Geschädigten und gaben sich als Polizeibeamte oder Kriminalbeamter aus. Während der Gespräche versuchten die Täter mit "Einbruchsgeschichten" die Angerufenen in ein Gespräch zu verwickeln und auszufragen. Bei 8 Telefonaten legten die Bürger sofort auf. Bei einem Gespräch konnte der Täter eine Frau aus dem Ortsteil Barienrode dazu bewegen, Wertsachen bereitzulegen. Ein unbekannter Mann erschien im weiteren Tatverlauf an ihrer Haustür in der Bergfeldstraße. Die Geschädigte fragte nach einem Ausweis und war sehr hartnäckig. Nach einem kurzen Gespräch ging der Unbekannte und die Frau rief die 110. Eine sofortige Fahndung verlief jedoch negativ.

Den unbekannten Mann kann die Geschädigte wie folgt beschreiben: -183 cm groß

-Schlanke Statur

-Dunkle Haarfarbe

-Dunkle Augen

-Brauner Teint

-Schmales Gesicht

-Dreitagebart, auffälliger Kinnbart

-Südländisches Aussehen

-Sehr gepflegtes Aussehen

-Sprach hochdeutsch

-Dunkle Jacke (Art Stoffjacke)

-Dunkle Hose

-Schwarze Schirmmütze (vermutlich mit Streifen)

Zeugen, die zu der beschriebenen Person oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen Angaben machen können, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

