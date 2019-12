Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 30.11.2019, gegen Mittag, stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Dohler Straße einen Einbruch fest. Ein bislang unbekannter Täter war auf den Balkon in der ersten Etage geklettert und hebelte dort die Balkontür auf. Er durchsuchte die Wohnung und flüchtete auf dem gleichen Weg. Hinweise auf seine mutmaßliche Beute konnten noch nicht gegeben werden.

Zeugen, die in diesem Bereich ungewöhnliche Feststellungen hatten und tatrelvante Hinweise geben können, werden gebeten, diese zur Bürodienstzeit, montags bis freitags von 08.00 bis 16.00 Uhr, unter Tel. 02161/290 an die Kriminalpolizei weiter zu geben. (so)

