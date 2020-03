Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 19. März 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Börßum: Diebstahl von Lampenaufsätzen für Straßenlaternen

Montag, 16.03.2020, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 17.03.2020, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh von einer Baustelle in Börßum, Bahnhofsvorplatz, drei hier gelagerte neuwertige Lampenaufsätze für Straßenlaternen. Der Wert des Diebesgutes wird mit zirka 3000 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Cremlingen: PKW linksseitig zerkratzt

Samstag, 14.03.2020, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 17.03.2020, 12:00 Uhr

Die linke Fahrzeugseite eines zum Parken in Cremlingen, Kirchstraße, abgestellten roten VW Touareg wurde von bislang unbekannten Tätern zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 3000 Euro geschätzt. Tatzeit: Samstag, 14.03.2020, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 17.03.2020, 12:00 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: Randalierer auf Spielplatz unterwegs

Mittwoch, 18.03.2020, gegen 22:30 Uhr

Am Mittwochabend meldet ein Zeuge ein Feuer auf einem Spielplatz in Cremlingen, Lerchenfeld. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass unbekannte Täter Teile der Kunststoffumrandung einer Sandkiste in Brand gesetzt hatten. Das Feuer konnte durch die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr Cremlingen gelöscht werden. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

