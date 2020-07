Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsdiebstahl in Wohnung

Mainz (ots)

Dienstag, 28.07.2020, 21:30 Uhr

Unbekannte Täter steigen über ein geöffnetes Schlafzimmerfenster in eine Wohnung in der Oberen Zahlbacher Straße ein. Die Geschädigte sitzt währenddessen mit einer weiteren Person auf ihrem Balkon. Die unbekannten Täter entwenden ein Schmuckstück im niedrigen vierstelligen Bereich. Später stellt die Geschädigte fest, dass die Haustür einen Spalt offen steht. Vermutlich haben die Täter die Wohnung über die Tür verlassen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

