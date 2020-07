Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mit Kinderroller gegen Pkw gefahren

Lauterbach - Am Mittwoch (15. Juli), gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem schwarzen Hyundai i10 den Eichbergweg in Richtung der Straße "In der Muhrsbach". An der Kreuzung Eichbergweg / "In der Muhrbach" musste sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um einem kreuzenden Fahrzeug die Vorfahrt zu gewähren. Ein nachfolgender 7-jähriger Junge, welcher sich mit seinem Kinderroller hinter dem Wagen der 18-Jährigen auf der Fahrbahn befand, erkannte dies zu spät und fuhr gegen das Autoheck. Bei dem Unfall verletzte sich der 7-jährige schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand leichter Sachschaden.

