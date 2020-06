Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Geschwindigkeit nicht angepasst

Zu schnell begegneten sich am Donnerstagmorgen bei Deggingen ein Traktor- und ein Radfahrer.

Gegen 10 Uhr war ein 36-Jähriger mit dem Traktor auf einem Feldweg von Aufhausen in Richtung Oberdrackenstein unterwegs. An dem Traktor war vorne ein Mähwerk angebracht und links und rechts am Heck ein weiteres. In der Nähe eines Flugplatzes kam ihm ein 67-Jähriger Mountainbike-Fahrer entgegen. Beide wichen nach rechts aus, wobei der Radler zu weit nach rechts geriet und in einem Graben zu Fall kam. Dabei erlitt der Mann Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen dürften auf Grund der Straßen- und Verkehrsverhältnisse beide Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Hinweis der Polizei: "Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen", sagt nicht umsonst die Straßenverkehrsordnung. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden können, muss sogar so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann.

