POL-UL: (BC) Achstetten, Laupheim - Mit Handy und ohne Gurt

Zahlreiche Autofahrer musste die Polizei am Mittwoch und am Donnerstag in Achstetten und in Laupheim beanstanden.

Ulm (ots)

Am Mittwoch hatten in Laupheim neun Fahrer den Gurt nicht angelegt. Vier weitere Fahrer benutzten das Handy und einer hatte die Ladung nicht richtig gesichert. Am Donnerstag waren auch in Achstetten vier Fahrer mit dem Handy am Steuer unterwegs. Neun andere Fahrer waren nicht angeschnallt.

Mit Verkehrskontrollen sorgt die Polizei für die Sicherheit auf den Straßen. Denn die Erfahrung der Polizei zeigt, dass sich durch intensive Kontrollen die Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle reduzieren lassen. Es geht der Polizei nicht darum, Geld einzunehmen, sondern darum, möglichst wenige Verletzte und Getötete auf den Straßen beklagen zu müssen. Die Polizei will, dass alle sicher ankommen.

