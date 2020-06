Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Jugendliche lärmen und zünden Böller

Mehrere Jugendliche sollen am frühen Mittwoch in Riedlingen durch Lärm Leute aufgeweckt haben.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht ging bei der Polizei eine Beschwerde ein. Ein Zeuge sah in der Alten Unlinger Straße im Bereich einer Fußgängerbrücke eine Gruppe Jugendlicher. Die sollen rumgeschrien und auch Böller gezündet haben. Dadurch wollten sie offensichtlich Schlafende in Wohnmobilen wecken. Beim Eintreffen der Polizei rannten die Jugendlichen weg. In der Nähe sah eine Polizeistreife später zwei der Verdächtigen, die erneut wegrannten. Ein 15-Jähriger stolperte auf der Flucht, worauf ihn ein Polizist festhielt. Der Jugendliche wurde seinen Eltern überstellt und muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

