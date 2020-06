Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Schwer verletzte Person von Zeugen aufgefunden - Derzeit keine Hinweise auf eine Straftat - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den Mittagsstunden des 04.06.2020 fanden Anwohner einen augenscheinlich schwer verletzten Mann in einem Hausflur im Bereich Junkerstraße/Embavenhof auf und alarmierten unverzüglich Rettungskräfte. Der 41-Jährige, der Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes aufwies, wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungstransportwagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Nach dem derzeitigen Informationsstand besteht für den Mann Lebensgefahr. Nach den ersten Maßnahmen der Kriminalwache hat das zuständige KK 11 den Fall übernommen. Aus den weitergehenden Ermittlungen, in die auch ein Rechtsmediziner mit einbezogen wurde, ergaben sich derzeit keine Anhaltspunkte für eine mögliche Straftat als Ursache für die erheblichen Verletzungen des Mannes. Der 41-Jährige war bereits vor seiner Auffindung in dem Hausflur von Zeugen im Bereich Junkerstraße/Embavenhof beobachtet worden. Nach den aktuellen Ermittlungen hatte er seine Wohnanschrift zuvor zu Fuß verlassen, um eine Besorgung zu machen.

Zur Klärung der Verletzungsursache bittet die Polizei nun Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang hierzu gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

