Polizei Bonn

POL-BN: Diebstahl eines E-Bikes in der Bonner City - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am 03.06.2020 wurde auf dem Bischofsplatz in der Bonner City ein hochwertiges E-Bike entwendet: In dem Zeitraum zwischen 19:45 und 21:15 Uhr machten sich Unbekannte an dem an einen Fahrradständer angeschlossenen E-Bike zu schaffen, brachen das Schloss auf und entfernten sich dann mit dem Rad im Wert von ca. 3.000 Euro in unbekannte Richtung. Derzeit liegen zu dem E-Bike folgende Beschreibungsmerkmale vor: RVO Cross Pro schwarz/grau/weiß

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang mit dem geschilderten Diebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

