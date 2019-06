Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Rorup, Verkehrsunfall mit verletzter Person

Coesfeld (ots)

Am 29.06.2019, gegen 00:20 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Coesfeld, die K12, aus Coesfeld kommend, in Fahrtrichtung Rorup. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug des Mannes zunächst nach links von der Fahrbahn ab, woraufhin er die Kontrollen über sein Fahrzeug verlor, geriet in den rechten Fahrbahngraben und wurde dort, durch die Wucht des Aufpralles, gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum geschleudert. Der Mann, welcher sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien konnte, wurde mit dem RTH einem Krankenhaus zugeführt.

