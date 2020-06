Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebesgut und Betäubungsmittel sichergestellt

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Anfang und Mitte Mai wurde ein versuchter, sowie ein vollendeter Diebstahl von Schuhen zur Anzeige gebracht. Hierbei wurden in einem Schuhlager in Thaleischweiler-Fröschen neue und originalverpackte Schuhe in einem Wert von 1500EUR entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 36-jährigen Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz. Im Rahmen von gemeinsamen Durchsuchungen mit der Kriminalinspektion Pirmasens konnten sowohl bei ihm, als auch bei einem Bekannten des Mannes, Diebesgut sichergestellt werden. Weiterhin konnte bei allen beiden Betäubungsmittel sichergestellt werden. Aus diesem Grund werden jetzt gleich mehrere Strafverfahren gegen die Beschuldigten geführt.

