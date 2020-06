Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrraddiebstahl

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 2.6.2020, 22.00 Uhr bis zum 3.6.2020, 06.00 Uhr, wurde in der Wachtelstraße hinter einem Anwesen ein Herrenmountainbike entwendet. Das Fahrrad der Marke Serious ist von weißer Farbe. Schadenshöhe ca. 350 Euro. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrrades machen kann bitte mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung setzen. Da es immer wieder zu solchen Diebstählen von Grundstücken kommt wird gebeten Fahrräder entsprechend abzustellen und zu sichern. |pizw

