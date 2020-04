Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in ein unbewohntes Haus

Heltersberg (ots)

Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum von Dienstag, 21:30 Uhr, bis Mittwoch, 17:00 Uhr, eine Terrassentür eines unbewohnten Einfamilienhauses in der Kurpfalzstraße auf. Die größtenteils leerstehenden Räume wurden wohl alle aufgesucht. Eine Zeugin hat gegen 02:00 Uhr einen jungen, schlanken und circa 1,85m großen Mann beobachtet, der über die Kurpfalzstraße das angegangene Grundstück betrat. Sie ging aber davon aus, dass es sich um den Sohn des Hauseigentümers handelte und unternahm nichts weiter. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die Schadenshöhe wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben, vielleicht den Mann um 02:00 Uhr ebenfalls gesehen haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

