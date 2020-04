Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Contwig (ots)

Am 8.4.2020, gegen 11.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Pirmasenser Straße. Ein grauer Audi A 4 parkte am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Zweibrücken. Die Fondtür links wurde etwas geöffnet, da eine Person aussteigen wollte. Aufgrund eines herannahenden LKW unterblieb die Öffnung der Tür. Als der LKW dann vorbeifuhr, wurde durch den Windzug die leicht geöffnete Tür aufgerissen und gegen die Fahrertür geschleudert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der LKW, mit vermutlich dunkelblauem Auflieger, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser dürfte ebenfalls beschädigt sein. Augenzeugen des Unfalles werden gebeten sich mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell