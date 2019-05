Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten und zwei leichtverletzten Motorradfahrern

Sonsbeck (ots)

Am Samstag, 25.05.2019, gegen 12:45 Uhr, befuhr eine Gruppe niederländischer Motorradfahrer die Weseler Straße aus Richtung Sonsbeck kommend in Richtung Alpen-Veen. Im Einmündungsbereich zur Hammerstraße beabsichtigte der erste Fahrer der Gruppe, ein 60-jähriger Mann, nach links in diese einzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 71-jähriger Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das vor ihm haltende Motorrad auf. Ein weiterer Motorradfahrer der Gruppe, ein 61 Jahre alter Mann, fuhr auf das Motorrad des 71-Jährigen auf. Der 71-Jährige stürzte von seinem Motorrad und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Unfallkrankenhaus geflogen. Der 60-jährige Motorradfahrer und der 61-jährige Motorradfahrer wurden leicht verletzt und mittels Rettungswagen örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Weseler Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt. An allen drei Motorrädern entstand mittlerer Sachschaden.

