Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bei Verkehrskontrolle mit Rauschgift aufgefallen

Arnsberg (ots)

In der Nacht zum Samstag kontrollierte die Polizei in der Straße Altes Feld einen Fahrzeugführer. Dabei bemerkten die Beamten bei dem 23-Jährigen aus Sundern deutlichen Anzeichen eines Rauschgiftkonsums. Im Handschuhfach des PKW stellten die Beamten darüber hinaus eine Kräutermühle mit Anhaftungen von Marihuana fest. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv. In der Folge wurde gegen den Fahrer eine Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Die Kräutermühle wurde sichergestellt. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. (Mo)

