POL-HSK: Wechsel beim Bezirksdienst in Eslohe

Der Bezirksdienst in Eslohe hat ein neues Gesicht. Polizeihauptkommissarin Gaby Lingemann übernahm zum 01. Dezember die Schlüssel der Bezirksdienstwache an der Hauptstraße. Ihr Vorgänger Polizeihauptkommissar Ludger Siepe wechselt nach Meschede. Der 57-jährigen Polizeihauptkommissarin ist ihr neues Einsatzgebiet nicht unbekannt. Sie selbst wohnt mit ihrem Ehemann in Eslohe-Kückelheim. Ihre beiden erwachsenen Kinder haben das Haus bereits verlassen. 1982 begann Gaby Lingemann als eine der ersten Frauen in Nordrhein-Westfalen bei der damaligen Schutzpolizei. Nach ihrer Ausbildung in Brühl wechselte die gebürtige Wittenerin in den Märkischen Kreis. Hier versah sie ihren Dienst bei der Polizeiwache Plettenberg. Seit 1993 sorgt sie für Sicherheit und Ordnung im HSK. Nach Stationen in Arnsberg und Sundern bestreifte sie in den letzten acht Jahren das Gebiet der Polizeiwache Meschede, zudem auch die Gemeinde Eslohe zählt. Als neue Bezirksbeamtin ist sie die Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger ihres Bezirkes. Sie soll den Eslohern bei polizeilichen Fragen und Problemen helfend zur Seite stehen sowie gemeinsame Lösungen finden. Ein großes Anliegen ist dem Bezirksdienst auch die Verkehrssicherheit, insbesondere die frühkindliche Verkehrserziehung in den Kindergärten und Grundschulen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die konsequente Umsetzung von Justizersuchen, wie zum Beispiel die Vollstreckung von Haftbefehlen, Aufenthaltsermittlungen und das Einholen von nicht bezahlten Bußgeldern. Bei Fragen oder sonstigen Anliegen können die Bürgerinnen und Bürger die Bezirksdienstwache an der Esloher Hauptstraße 56 aufsuchen. Diese ist unter folgenden Zeiten erreichbar: Montag von 10 Uhr bis 11 Uhr und Donnerstag von 17 Uhr bis 18 Uhr Die Telefonnummer lautet: 0 29 73 - 810 51 In dringenden Fällen ist der Polizeiruf 110 zu wählen! Das beigefügte Foto zeigt unsere neue Bezirksdienstbeamtin Gaby Lingemann mit dem Leiter der Polizeiwache Meschede Hubert Sapp vor dem Eingang der Bezirksdienstwache in Eslohe.

