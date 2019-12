Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wintersport-Saison im Sauerland startet

Hochsauerlandkreis

Die ersten Ski-Pisten sind bereits geöffnet. Wie in jedem Jahr strömen viele Besucher ins Sauerland, um die Wintersportlandschaft zu genießen. Damit der Urlaub oder Ausflug ein Genuss bleibt, ist eine gute Vorbereitung wichtig!

Bei uns im Sauerland liegt in vielen Orten bereits der erste Schnee. Winterreifen sind hier angebracht. Auch Schneeketten können für den Notfall mitgenommen werden. Fahren Sie vorsichtig und umsichtig! Wenn Sie ins Sauerland reisen, bringen Sie Zeit mit. Die Anreise kann unter Umständen länger dauern. Fahren Sie früh genug los und vermeiden Sie Stress! Am Ziel angekommen: Haben Sie Ihr Eigentum im Blick! Auch auf Ski-Pisten sind Kriminelle unterwegs. Seien Sie Achtsam und achten Sie auf Ihre Wertsachen. Zu den Wertsachen, zählt auch die Wintersportausrüstung! Im letzten Jahr haben wir den Ski-Ausweis ins Leben gerufen. Auf diesem können Sie die Wichtigsten Informationen zu Ihrer Wintersportausrüstung eintragen und auf Ihrem Smartphone oder Tablet abspeichern oder ausdrucken und mit in den Urlaub nehmen. Unsere Kollegen können diese Informationen dann verwenden, um Ihr Wintersportgerät wiederzufinden und auszuschreiben, falls es abhandenkommt. Das erhöht die Chance Ihre Wintersportgeräte wiederzubekommen. Der Ski-Ausweis ist in Deutsch und Niederländisch abrufbar. Alle Informationen rund um das Thema Ski-Ausweis finden Sie hier: https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/artikel/der-ski-ausweis

