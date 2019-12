Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Ladendiebe nach Diebstahl in Supermärkten festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Am Montag, 9. Dezember, gegen 16.45 Uhr, wurden drei Männer im Alter von 36, 37 und 47 Jahren bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt auf der Lohauserholzstraße auf frischer Tat ertappt. Ein Ladendetektiv beobachtete die Diebe dabei, wie sie Waren in ihre Kleidung steckten und den Supermarkt verließen. Der Ladendetektiv hielt die Diebe bis zum Eintreffen der Polizei fest. Im Fahrzeug der Tatverdächtigen wurde Diebesgut eines weiteren Ladendiebstahls aufgefunden. Dieses konnte einem Supermarkt auf der Wilhelmstraße zugeordnet werden. Gegen den 47-jährigen Mann lag bereits ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Kassel wegen Einbruchdiebstahl vor. Alle drei Männer wurden vor Ort festgenommen.(je)

