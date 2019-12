Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geld geraubt

Hamm-Mitte (ots)

Einem 28-jährigen wurde am Samstag, 7. Dezember auf der Martin-Luther-Straße Geld geraubt. Gegen 2.25 Uhr beabsichtige er an einem Geldautomaten an der Martin-Luther-Straße Geld abzuheben. Als er gerade seine PIN eingegeben hatte, stieß ihn ein Unbekannter zu Boden. Der Tatverdächtige entnahm das Geld und flüchtete mit einem weiteren Unbekannten, der sich während der Tat im Hintergrund aufhielt, in Richtung Fußgängerzone. Der Flüchtige mit südländischem Erscheinungsbild ist zirka 23 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Der zweite Tatverdächtige ebenfalls zirka 23 Jahre alt. Beide trugen dicke Jacken. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

