Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Westen (ots)

Zu einem schwerem Verkehrsunfall kam es am 09. Dezember, gegen 17.30 Uhr, auf der Wilhelmstraße, in der Nähe der Einmündung Hugo-Bröcker Str. Eine 28-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr die Wilhelmstraße stadteinwärts, als ein 52-jähriger Fußgänger vom Gehweg auf die Straße trat. Unklar ist bisher noch auf welcher Straßenseite sich der Fußgänger zuvor befunden hat. Er wurde frontal vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Der Fußgänger erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Hammer Krankenhaus eingeliefert. Es besteht Lebensgefahr. Die zunächst ungeklärte Identität des Fußgängers konnte im Krankenhaus ermittelt werden. Ein Sachverständiger wurde bei der Unfallaufnahme unterstützend hinzugezogen. Die Wilhelmstraße wurde im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Innenstadt für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der verunfallte Hyundai wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka dreitausendfünfhundert (av)

