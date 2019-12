Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Werries (ots)

Ein 54-jähriger Radfahrer wurde am Montag, 9. Dezember, bei einem Verkehrsunfall, an der Einmündung Alter Uentroper Weg / Zobelweg, leicht verletzt. Gegen 14.40 Uhr befuhr er mit seinem Fahrrad den Alten Uentroper Weg in Richtung Westen. Eine 52-jährige Hyundai-Fahrerin beabsichtigte, mit ihrem Pkw vom Zobelweg nach rechts in den Alten Uentroper Weg einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer aus Hamm wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. (mw)

