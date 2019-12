Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Montag, den 09. Dezember, gegen 17.45 Uhr, auf der Werler Straße in Höhe Einmündung Rhynerberg. Ein 42-jähriger Fahrer eines Ford fuhr auf das Heck einer 42-jährigen Hyundai-Fahrerin auf. Diese wurde durch den Aufprall leicht am Nacken verletzt und wird sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn stadteinwärts gesperrt, so dass der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt wurde. Der Verkehr staute sich hinter den verunfallten Fahrzeugen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 16000 Euro. (av)

