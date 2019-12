Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Montag, den 09. Dezember, gegen 14.15 Uhr, kam es an der Kreuzung Stockumer Straße / Tarnowitzer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 47-jährige Fahrerin eines Opel befuhr die Stockumer Straße und wollte die vorgenannte Kreuzung in östliche Richtung queren. Dabei kollidierte sie mit einer 23-jährigen Autofahrerin, welche die Tarnowitzer Straße mit ihrem Opel in Richtung Süden befuhr. Der Opel der 47-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin wurde aufgrund von Nackenschmerzen in ein Kamener Krankenhaus gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verließ. Die zweite Unfallbeteiligte klagte ebenfalls über Nackenschmerzen und wird sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. (av)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell