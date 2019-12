Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall auf der Heidener Straße

Borken (ots)

Am 06.12.2019 kam es gegen 18.33 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Borken auf der Heidener Straße. Kurz vor Ortsausgang überquerte eine 51-jährige Fußgängerin aus Borken die Fahrbahn und wurde dabei vom Pkw eines 39-jährigen Borkeners erfasst, der die Heidener Straße in Fahrtrichtung Heiden befuhr. Die Borkenerin wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Borkener Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Heidener Straße bis um 19.45 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

