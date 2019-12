Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb täuscht Senior

Hamm-Mitte (ots)

Ein 82-jähriger Hammer ist am Montag, 9. Dezember, Opfer eines Diebes geworden. Der unbekannte Mann sprach den Senior gegen 15.30 Uhr an der Werler Straße vor dem Evangelischen Krankenhaus an. Er bat ihn, Geld zu wechseln. Der Hammer willigte ein und bemerkte anschließend Zuhause, den Verlust eines dreistelligen Betrags. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

