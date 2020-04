Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin - Zeugen gesucht

Höhfröschen (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 14 Jahre altes Mädchen die Hauptstraße in Höhfröschen in Richtung Thaleischweiler. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein Pkw die Friedhofstraße und wollte in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei missachtete der Fahrer des Pkw die Vorfahrt des Radfahrers. Das Mädchen bremste abrupt ab, stürzte und verletzte sich hierbei am Ellbogen und am Knie. Der Pkw - Fahrer kümmerte sich jedoch nicht darum und verließ die Örtlichkeit ohne anzuhalten. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9370 melden.|piwfb

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333 / 9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell